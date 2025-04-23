В «Автомобилисте» подтвердили претензии к капитану Голышеву из-за допинга

Хоккейный клуб «Автомобилист» подтвердил наличие претензий к своему капитану Анатолию Голышеву, связанных с нарушением антидопинговых правил, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий ХК "Автомобилист" Анатолий Голышев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Нападающий ХК "Автомобилист" Анатолий Голышев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Сообщаем, что на основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны анти-допинговых органов»,— говорится в заявлении клуба.

По данным издания «Спорт-Экспресс», Анатолий Голышев сдал положительную допинг-пробу после одного из матчей регулярного чемпионата 2024-2025. У нападающего «Автомобилиста» якобы обнаружили вещество псевдоэфедрин, которое запрещено только на соревнованиях.

Анатолию Голышеву 30 лет. Он является воспитанником екатеринбургского хоккея и выступает за «Автомобилист» с 2013 года, являясь лучшим бомбардиром клуба в эпоху КХЛ. Ранее сообщалось, что в прошлом году «Автомобилист» заключил контракт с капитаном на пять лет.

Полина Щуцкая