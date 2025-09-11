Хоккеист Анатолий Голышев дисквалифицирован за допинг на два года

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов на заседании Совета директоров КХЛ. Его цитирует сайт КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«По Анатолию Голышеву пришла бумага, что его дисквалифицировали на два сезона. У него есть 20 дней для подачи апелляции»,— прокомментировал Алексей Морозов.

Сам хоккеист в своих соцсетях написал, что слушания по делу в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) начнутся 25 сентября. Он выразил надежду на справедливое рассмотрение дела.

«Конечно я разочарован, мы надеялись, что сегодня все закончится, но самое главное результат. Надеюсь, что через две недели я смогу доказать свою невиновность. И не сомневаюсь в этом!»,— написал Анатолий Голышев.

Напомним, Анатолий Голышев сдал положительную допинг-пробу после матча регулярного чемпионата сезона 2024-2025 годов. В его организме якобы нашли псевдоэфедрин, который запрещен только во время соревнований.

Анатолию Голышеву 30 лет. Он родился в Перми, там же начал заниматься хоккеем. Является воспитанником екатеринбургского «Спартаковца». С 2013 года выступает за «Автомобилист».

Полина Бабинцева