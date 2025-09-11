Генеральный директор РУСАДА опровергла информацию о дисквалификации Голышева

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила «Матч ТВ», что сообщение о дисквалификации хоккеиста «Автомобилиста» Анатолия Голышева не соответствует действительности.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Обработка результатов не завершена. Слушания состоятся в ближайшее время»,— заявила Вероника Логинова.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что Анатолий Голышев дисквалифицирован на два сезона за нарушение антидопинговых правил. Хоккеист «Автомобилиста» в своем telegram-канале сообщил, что слушания по делу в Российском антидопинговом агентстве (Русада) должны были пройти сегодня, 11 сентября, однако были перенесены на 25 сентября.

Полина Бабинцева