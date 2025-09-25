Сергей Галицкий подарил КубГУ новый спорткомплекс

В Кубанском государственном университете заработал новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект был построен на средства предпринимателя, владельца ФК «Краснодар» и выпускника КубГУ Сергея Галицкого, сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: Кубанский государственный университете

Площадь комплекса составила 1,5 тыс. кв. м. В здании разместились: крытая игровая площадка для баскетбола, волейбола и гандбола, тренерские комнаты, раздевалки и душевые. Площадь игровой зоны превышает 800 кв. м, объект оснащен необходимым спортивным инвентарем.

Сразу после открытия на площадке прошли показательные выступления сборной университета по гандболу под руководством заслуженного мастера спорта СССР Светланы Розинцевой.

Ранее, в 2019 году, Сергей Галицкий профинансировал строительство в КубГУ футбольного поля. В 2022 году предприниматель инвестировал в создание стадиона для пляжных видов спорта.

Анна Гречко