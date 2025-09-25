Путин встретится с Лукашенко в пятницу

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется в пятницу, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. Господин Лукашенко прибыл в Москву сегодня.

Александр Лукашенко и Владимир Путин



«Повестка (двусторонней встречи.— "Ъ") известна — весь комплекс региональных и двусторонних отношений»,— рассказала ТАСС госпожа Эйсмонт.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что сегодня Владимир Путин проведет в Кремле «целый марафон» международных двусторонних встреч.

В предыдущий раз господа Путин и Лукашенко встречались 2 сентября. Сегодня в российской столице стартует Мировая атомная неделя. Помимо президента Белоруссии форум посетят премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер Эфиопии Абий Ахмед и гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.