Путин встретится с Лукашенко в пятницу
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется в пятницу, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. Господин Лукашенко прибыл в Москву сегодня.
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
«Повестка (двусторонней встречи.— "Ъ") известна — весь комплекс региональных и двусторонних отношений»,— рассказала ТАСС госпожа Эйсмонт.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что сегодня Владимир Путин проведет в Кремле «целый марафон» международных двусторонних встреч.
В предыдущий раз господа Путин и Лукашенко встречались 2 сентября. Сегодня в российской столице стартует Мировая атомная неделя. Помимо президента Белоруссии форум посетят премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер Эфиопии Абий Ахмед и гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.