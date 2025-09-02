Путин рад видеть Лукашенко в любое время суток

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовали, когда в Пекине почти наступила полночь. В начале встречи господин Путин заметил, что рад видеть белорусского коллегу в любое время суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

«Хоть мы и за 7 тыс. км, как вы сказали, от наших стран, тем не менее, где бы мы ни встречались, мы всегда найдем, о чем поговорить,— заявил российский лидер. — И всегда есть необходимость встретиться и поговорить, что любопытно».

Встреча господ Путина и Лукашенко проходит в рамках рабочего визита президента России в Китай. Глава государства прилетел в КНР 31 августа. За это время он поучаствовал в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и провел несколько встреч.

