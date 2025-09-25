Песков: Путин проведет «марафон» международных встреч в Кремле

Президент России Владимир Путин 25 сентября проведет «целый марафон» международных двусторонних встреч в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. С кем именно планируются контакты у главы государства, он не уточнил.

Сегодня в Москве стартует Мировая атомная неделя. Владимир Путин выступит на мероприятии. Форум, проходящий на ВДНХ, также посетят президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Лусине Баласян