Лукашенко посетит Мировую атомную неделю в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию 25-26 сентября. Белорусский президент примет участие в Мировой атомной неделе, которая пройдет в Москве с 25 по 28 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Беларуси Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Беларуси Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Также запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят развитие белорусско-российских отношений, обстановку в регионе и международную повестку.

Мировая атомная неделя пройдет на ВДНХ. Форум приурочен к 80-летию атомной промышленности России. В нем примут участие представители стран, развивающих атомные программы, ведущие мировые эксперты, а также руководители крупных компаний. Мероприятие посетит Владимир Путин.