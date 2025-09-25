В Москве временно перекрыли участок Садового кольца

В Москве временно перекрыто движение на участке внутри Садового кольца — от Тверской улицы до Большого Каменного моста и Кремлевской набережной. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

Водителям авто рекомендовали быть внимательными при построении маршрута. Как уточнял Telegram-канал «Осторожно, новости», причина перекрытия улиц — проезд кортежа президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Господин Лукашенко должен посетить Москву с двухдневным визитом. Там он планирует поучаствовать в Мировой атомной неделе и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.