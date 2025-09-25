Суд отправил члена банды экс-милиционеров Котика в колонию строгого режима

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга отправил члена банды экс-милиционеров Владислава Соболя Константина Котика в колонию строгого режима на восемь лет, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Кроме того, бывший милиционер должен выплатить 2,5 млн руб. в пользу потерпевших.

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Его признали виновным в участии в банде и совершении серии особо тяжких преступлений, в том числе убийств (п.п. «а», «д», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), более 20 лет назад. Согласно данным следствия, осужденный входил в ОПГ под руководством бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя. На счету банды — 11 убийств в период с 1999 года по 2000 год.

Ранее суд приговорил Владислава Соболя к 16 годам колонии строгого режима. Владимиру Семенюку, предполагаемому участнику банды, назначили девять лет колонии строгого режима. Антона Боровика, который обвинялся в двух убийствах, оправдала коллегия присяжных.

Артем Путилов