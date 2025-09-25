Спрос на противозачаточные препараты в Адыгее увеличился на 16%

В Республике Адыгея в период с января по август 2025 года спрос на противозачаточные препараты увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе DSM Group.

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

С начала года жители Адыгеи потратили на покупку гормональных пероральных контрацептивов более 50,3 млн руб. В тот же период 2024 года — 43,2 млн руб. Всего продано более 30,5 тыс. упаковок, на 9% больше, чем в прошлом году.

Среди производителей наиболее популярным стал Bayer AG, его доля среди других брендов составила 49%. На втором месте Gedeon Richter Plc — 39%. Замыкает тройку лидеров АО «Фармасинтез» — 6%.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае в период с января по сентябрь 2025 года спрос на противозачаточные препараты увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алина Зорина