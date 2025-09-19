Спрос на противозачаточные препараты на Кубани увеличился на 17%

В Краснодарском крае в период с января по сентябрь 2025 года спрос на противозачаточные препараты увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе DSM Group.

С начала года жители Кубани потратили на покупку гормональных пероральных контрацептивов более 831,2 млн руб. Всего продано более 492,6 тыс. упаковок. В тот же период 2024 года — 710,4 млн руб., 450,7 тыс. упаковок.

Среди производителей лидирует Bayer AG, его доля среди других брендов составила 54%. На втором месте Gedeon Richter Plc — 35%. Замыкает тройку лидеров АО «Фармасинтез» — 6%.

Алина Зорина