Центробанк не получал заявок от иностранцев на открытие инвестиционных счетов

Банк России пока не получал заявок от нерезидентов на открытие счетов «Ин» для инвестиций в финансовый рынок РФ. Об этом заявил зампред ЦБ Филипп Габуния на XXII Международном банковском форуме, передает ТАСС.

1 июля Владимир Путин подписал указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов». В соответствии с ним инвесторы-нерезиденты могут вкладывать средства в рынок РФ только со спецсчета.

В начале августа Центробанк снял ограничения на покупку иностранной валюты для «зарубежных инвесторов недружественных стран». Для покупки активов инвестор должен открыть специальный счет «Ин». В середине предыдущего месяца ЦБ сообщил, что иностранные инвесторы могут отправлять средства на заграничные счета, если у них есть разрешение вкладываться в российский рынок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нерезидентам предлагают идти на “Ин”».