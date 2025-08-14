Иностранные инвесторы смогут переводить деньги со счетов «Ин» за границу

Иностранные инвесторы, получившие разрешение вкладываться в российский рынок через счета типа «Ин», могут отправлять средства на счета за границей. Об этом сообщил Банк России со ссылкой на опубликованный указ президента России Владимира Путина.

Также для этих инвесторов отменили ограничения на возврат денег на зарубежные счета со счетов типа «Ин», принадлежащих российским брокерам и доверительным управляющим.

Владимир Путин подписал указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов» 1 июля. Его действие распространяется на инвесторов-нерезидентов из дружественных и недружественных стран. Согласно документу, они могут инвестировать средства в российский рынок только со счета «Ин». Через него иностранные инвесторы также могут открывать депозитные счета, покупать ценные бумаги на организованных торгах и использовать инструменты срочного рынка.

