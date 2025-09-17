АТОР прогнозирует к концу года спад загрузки прибрежного Сочи на 3–4%

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин спрогнозировал спад загрузки прибрежного кластера Сочи на 3–4% к концу 2025 года при одновременном росте горного направления на те же 3–4%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на господина Ромашкина.

«Мы ожидаем, что тренд некоторого снижения сохранится. По моим прогнозам, избежать падения не удастся, то есть никакой бархатный сезон не спасет лето, если оно было не очень хорошим. Ждем спад в 3–4% по прибрежному кластеру и прирост в 3–4% — по горному»,— заявил господин Ромашкин.

Ранее председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов сообщил, что летом 2025 года заполняемость некоторых гостиниц в Сочи снизилась на 5–7%, а выручка упала на 15–18%. Представители отрасли отметили, что прошедший высокий сезон был сложным.

По данным господина Ромашкина, в 2025 году поездки по России в целом сократились на 20%. Это связано с общим снижением потребления в стране, низким курсом доллара, холодной погодой в начале лета и нестабильной работой аэропортов.

Вице-президент АТОР отметил, что продажи горнолыжного кластера уже начались и идут на уровне прошлого года. Туроператоры не замечают ни падения, ни роста в этой категории отдыха. По статистике аналитиков, горный кластер чувствует себя лучше, чем прибрежный.

Небольшой рост отдыха в горах ожидается с 30 декабря по 10 января. Однако количество туристов и заполняемость отелей будут зависеть от цен, которые, по мнению эксперта, слишком высокие.

Господин Ромашкин считает, что межсезонье вряд ли изменит тенденцию снижения турпотока. Он отметил, что настроение людей — это общий ответ на то, почему ситуация не очень радостная. Настроение изменилось в общественном и экономическом плане, и его нельзя изменить за короткий срок — это займет от полугода до года.

В 2024 году Сочи посетили рекордные 8 млн туристов. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году число туристов в курортном городе достигнет 10 млн.

Мария Удовик