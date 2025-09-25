Средний бюджет сделок с элитным жильем в Сочи достиг 70 млн рублей

Спрос на элитную недвижимость в Сочи в третьем квартале 2025 года увеличился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом, однако в годовом выражении снизился на 15%. Такие данные приводит агентство курортной недвижимости Golden Brown.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Средняя цена объектов высокобюджетного сегмента на первичном рынке составила 2,4 млн руб. за «квадрат», что на 7% выше показателя второго квартала и на 16% — аналогичного периода прошлого года. Средний чек сделок вырос до 70 млн руб. Это связано с ростом интереса к клубным проектам, объектам на первой линии и мягкой динамикой цен в летние месяцы.

По оценкам аналитиков, на рынке усилился спрос со стороны наиболее состоятельных покупателей, которые рассматривают объекты стоимостью от 80–100 млн руб. и выше. В курортный сезон выросло число сделок с готовыми объектами премиального сегмента — виллами и апартаментами с полной отделкой и видовыми характеристиками.

Основатель агентства Golden Brown Татьяна Бурлаковская отметила, что рынок элитной недвижимости Сочи демонстрирует признаки зрелости: уровень спроса снизился до «комфортного, неажиотажного» уровня, что способствует устойчивому развитию сегмента и делает сделки более взвешенными.

«Ъ-Сочи» писал, что летом 2025 года рынок аренды на курорте столкнулся с нехваткой небольшого жилья: число компактных квартир в центре и у моря уменьшилось на 19–23%. В сезон владельцы также все чаще переводят объекты в сегмент посуточной аренды, где доходность выше, что усугубило нехватку долгосрочных вариантов.

Мария Удовик