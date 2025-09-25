Спасатели вывели сочинских туристов с опасного склона в районе Белых скал

Вечером накануне сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России помогли трем жителям Сочи, заблудившимся в районе каньона Белые скалы. Туристы оказались на крутом участке склона и не смогли самостоятельно спуститься. По геолокации их местоположения спасатели обнаружили людей, вывели к тропе и сопроводили до личного автомобиля, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

По данным пресс-службы УВД города-курорта, с января 2025 года в Сочи в розыск было объявлено 158 человек. Найти удалось 116 пропавших, однако 17 из них — погибшими.

Согласно информации ЮРПСО, с начала этого года спасатели провели 355 поисково-спасательных операций, в ходе которых удалось оказать помощь 256 гражданам, включая 30 детей. В ликвидации происшествий участвовали 4,9 тыс. сотрудников и 987 единиц техники. Из общего числа выездов 114 приходились на природные происшествия: 94 в горнолесной местности и 20 на воде. Техногенных инцидентов было зафиксировано 68, в том числе 19 дорожно-транспортных. Еще 173 вызова касались бытовых и иных происшествий.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года спасателями было проведено 451 поисково-спасательная операция. Тогда помощь оказана 368 гражданам, среди которых было 49 детей. К ликвидации происшествий привлекались 2307 специалистов и 549 единиц техники. В том числе 145 случаев относились к происшествиям природного характера (101 в горах и 44 на воде), а 56 — к техногенным, из которых 40 были связаны с ДТП. Поступило 250 вызовов по бытовым и прочим инцидентам.

Мария Удовик