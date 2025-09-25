Молдавского олигарха Плахотнюка экстрадировали на родину

Бывший председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк экстрадирован из Афин в Кишинев. Его доставили на рейсовом самолете в наручниках и по прибытии отправили в следственный изолятор. Господина Плахотнюка поместят под арест в рамках возбужденных уголовных дел, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ

В 2016 году Владимир Плахотнюк возглавил Демократическую партию Молдавии. В 2019 году правительство было отправлено в отставку, а бывший глава партии бежал из страны. На родине его обвиняют в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег.

Господина Плахотнюка задержали в июле в Греции. В августе апелляционный суд Афин одобрил его экстрадицию на родину. В России молдавский политик заочно арестован по делу об организации преступного сообщества с целью вывода средств.

Подробности его биографии — в материале «Ъ».