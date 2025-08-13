Апелляционный суд Афин одобрил экстрадицию Плахотнюка в Молдавию

Апелляционный суд Афин одобрил экстрадицию бывшего председателя молдавской Демократической партии Владимира Плахотнюка на родину. Пока он будет находиться в предварительном заключении, передает ТАСС. Финальное решение об экстрадиции примет Минюст Греции.

Господин Плахотнюк на заседании суда отсутствовал, его представляли два греческих адвоката. Один из них, Яннис Лаврентиадис, заявил, что его подзащитный хочет экстрадиции в Молдавию, и поэтому защита попросила совет судей одобрить ее. «Плахотнюк не боится экстрадиции»,— сказал второй адвокат, Василиос Спиру.

Владимир Плахотнюк вступил в Демократическую партию Молдавии в 2010 году, а в 2016-м возглавил ее. В 2019 году правительство Молдавии, фактически сформированное господином Плахотнюком, было отправлено в отставку, а сам он бежал из страны. На родине он обвиняется в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег. Его задержали в июле 2025-го в Греции по запросу Интерпола.

Подробности его биографии — в материале «Ъ».