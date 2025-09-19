Депутаты одобрили кандидатуру Алексея Шмыкова на пост первого замгубернатора

Комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Законодательного собрания Свердловской области рассмотрел предложенную губернатором Денисом Паслером кандидатуру Алексея Шмыкова на должность первого заместителя главы региона. Об этом сообщило управление информационной политики региона. Заседание прошло 19 сентября.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Аркадий Чернецкий отметил, что уровень ответственности и компетентности господина Шмыкова полностью соответствует требованиям должности.

«Его стиль работы – решать задачи без популизма, не отвлекаясь на действия, которые не приносят результата и создают ненужный шум вокруг того или иного вопроса»,– подчеркнул Аркадий Чернецкий.

Комитет рекомендовал Законодательному собранию согласовать назначение. Вопрос включен в повестку 47-го заседания парламента, которое состоится 25 сентября.

«В случае согласования и назначения меня на должность первого заместителя губернатора Свердловской области нас с вами ждет большой объем работы по формированию бюджета на 2026 год и плановый период»,– сказал Алексей Шмыков.

Алексей Шмыков занимал должность главы города Каменск-Уральский с марта 2016 года по январь 2021 года. В январе 2021 года был назначен на должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Первый заместитель губернатора региона отвечает за социально-экономическое развитие региона и координирует работу заместителей губернатора и министров. В его ведении министерства экономики, промышленности и науки, природных ресурсов и экологии, агропромышленного комплекса и потребительского рынка, департаменты ветеринарии и животного мира.

Полина Бабинцева