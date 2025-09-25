Производство мяса на Дону выросло до 19,9 тысяч тонн в 2025 году

Сельхозорганизации Ростовской области в августе 2025 года нарастили производство скота и птицы на 11,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По темпам роста регион стал вторым в ЮФО после Астраханской области. Сведения об этом опубликовал Росстат.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, промышленный сектор Дона в течение месяца произвел на убой 19,9 тыс. т в живом весе, тогда как годом ранее данный показатель составлял менее 17,8 тыс. тонн. В частности, в сегменте КРС рост составил 16%, производство птицы за этот же период выросло на 11,3%, свиноводческие хозяйства нарастили объемы на 11,6%.

Молочная отрасль региона, напротив, показала снижение объемов. В течение августа фермы произвели 11,1 тыс. тонн продукции, что на 9% меньше прошлого года (12,2 тыс. тонн).

«По итогам января-августа 2025 года донские животноводы показали более умеренный рост. Сельхозорганизации увеличили объемы на 4,5%, отправив с начала года на рынок 154,9 тыс. т продукции. Основную долю в общем объеме составляет птица — 116,8 тыс. т.»,— пояснили в Росстате.

Валентина Любашенко