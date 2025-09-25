«Практика» займется застройкой по КРТ в Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершился аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий (КРТ) в границах улиц Майкопской — Армавирской — Подгорной. По данным «Ъ-Урал», победителем торгов стала компания «Практика». За какую сумму был выкуплен участок, пока неизвестно.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Участок площадью более 59 тыс. кв. м в Завокзальном отдали под КРТ в начале августа. На нем расположены 15 зданий 1950-1960 годов постройки, из которых 11 снесут. Застройщик должен будет расселить жильцов и построить современное жилье, а также детский сад на 250 мест и универсальный спорткомплекс. Инвестор за свой счет должен будет разработать проект для строительства корпуса школы №119. Начальная сумма площадки на аукционе составляла более 716 тыс. руб.

Напомним, на этом участке в рамках КРТ впервые снесут пятиэтажный дом — по словам главного архитектора Екатеринбурга Руслана Габдрахманова, он находится в аварийном состоянии. Также впервые будет снесен четырехэтажный дом. Господин Габдрахманов назвал участок «достаточно сложным».

Ирина Пичурина