Площадку под КРТ в Завокзальном выставили на торги за 716 тыс. рублей

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территорий (КРТ) в границах улиц Майкопской — Армавирской — Подгорной, сообщили в городской администрации.

Начальная стоимость площадки составляет более 716 тыс. руб., «шаг аукциона» — более 35 тыс. руб.

Напомним, участок площадью более 59 тыс. кв. м в Завокзальном отдали под КРТ в начале месяца. На нем расположены 15 зданий 1950-1960 годов постройки, из которых 11 по попадут под снос. Победитель аукциона должен расселить местных жителей и построить современное жилье. В рамках проекта КРТ также будут построены детский сад на 250 детей, универсальный спорткомплекс. Инвестор за свой счет разработает проект для строительства корпуса школы №119.

Ирина Пичурина