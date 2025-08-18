В Екатеринбурге впервые снесут пятиэтажный дом в рамках КРТ

В Екатеринбурге в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) впервые снесут пятиэтажный дом, об этом на пресс-конференции заявил директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга – главный архитектор Руслан Габдрахманов. Речь идет о площадке в Завокзальном районе.

«Мы приняли решение о КРТ в границах улиц Майкопской — Армавирской — Подгорной. Это достаточно сложный участок: мы впервые там предполагаем вовлечь дома выше трех этажей. Один дом четырехэтажный, второй – пятиэтажный. Они в аварийном состоянии, поэтому через программу КРТ мы решим этот вопрос»,— рассказал господин Габдрахманов.

Начальная стоимость площадки на торгах составит 716 тыс. руб. Ранее в мэрии сообщали, что в рамках этого проекта КРТ будут построены детский сад на 250 детей, универсальный спорткомплекс. Инвестор за свой счет разработает проект для строительства корпуса школы №119.

Мария Игнатова