Ростов вошел в топ-10 городов по загрузке гостиниц в 2025 году

За девять месяцев 2025 года Ростовская область приняла 985 тыс. туристов, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил министр экономики региона Павел Павлов.

По словам министра, рост частично связан с проблемами на юге России. «Разлив мазута в Анапе, закрытые пляжи и сложности с аэропортами заставили туристов искать альтернативные маршруты, и многие выбирают Ростовскую область»,— отметил господин Павлов.

Он добавил: «Ростов вошел в десятку лидеров России по заполняемости отелей. Летом средняя загрузка средств размещения по области составила около 80%, а в Таганроге достигала 100%. Средняя стоимость суточного проживания составляет 4,9 тыс. руб.».

Помимо Ростова и Таганрога, высокий турпоток зафиксирован в Азовском, Аксайском, Красносулинском, Каменском, Константиновском, Неклиновском, Семикаракорском и Усть-Донецком районах.

Валентина Любашенко