Ростовская область получила 47-е место в национальном эко-рейтинге в 2025 году

Ростовская область заняла 47-е место в «Национальном экологическом рейтинге регионов России» по итогам лета 2025 года, набрав 75,6 из 100 возможных баллов. Регион потерял одну позицию по сравнению с весенним периодом. Результаты исследования опубликовала общественная организация «Зеленый патруль».

По информации экспертов, природоохранный индекс региона составил 55 баллов. Среди негативных факторов эксперты отметили сообщения о загрязнении воздуха в Цимлянске, Таганроге и Ростове. Положительно оценили расчистку 300-метрового участка р. Чепрак в Пролетарском районе и продолжение работ по очистке русла Темерника. Дополнительные баллы региону принесла деятельность областного минприроды по выпуску фазанов и уток-крякв в естественную среду обитания.

Социально-экологический индекс достиг 89 баллов. Основной проблемой остается сфера обращения с твердыми коммунальными отходами. Среди достижений аналитики выделили работу региональных властей по борьбе с незаконными перевозчиками мусора, которых оштрафовали на сумму свыше 600 тыс. руб. Эксперты также высоко оценили количество и качество образовательных мероприятий экологической направленности в различных районах.

Лидерами летнего экологического рейтинга-2025 стали Республика Алтай, Кабардино-Балкарская Республика, Мурманская область, Москва и Тамбовская область.

Валентина Любашенко