Желдорреммаш инвестировал 60 млн рублей в модернизацию Ростовского завода

Ростовский электровозоремонтный завод запустил почти 20 единиц производственного оборудования стоимостью свыше 60 млн руб. в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, входящего в состав АО «Желдорреммаш».

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации пресс-службы, современная техника размещена на основных производственных площадках и во вспомогательных подразделениях. Среди приобретений — электромостовой кран, испытательные стенды, пресс и силовой трансформатор.

Так, электромостовой кран грузоподъемностью 10 тонн обслуживает станочное оборудование колесного производства. Пресс для испытания пружин «Флексикойл» экипажной части электровозов 2(3)ЭС5К определяет силу и деформацию при статическом сжатии или растяжении, обеспечивая соответствие деталей требованиям конструкторской документации. Ранее подобные услуги выполняли сторонние организации.

«Новое оборудование, приобретенное в рамках инвестиционной программы, позволяет оптимизировать и автоматизировать многие производственные процессы предприятия, экономит время и средства, что положительно сказывается на эффективности работы завода», — отметил директор Ростовского ЭРЗ Сергей Едрышов.

Валентина Любашенко