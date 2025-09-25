Туристический поток в Ростовскую область вырос на 8% в 2025 году

Ростовскую область с января по июль 2025 года посетили 985 тыс. туристов, что превышает прошлогодний показатель на 8%. Об этом сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов на пресс-конференции, посвященной итогам туристического сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

По словам министра, в регионе меняется система подсчета статистики туризма. «У нас сейчас будет новый показатель. Раньше был турпоток, а сейчас будет показывать количество туристических поездок. Так вот, по итогам 7-ми месяцев 2025 года, количество туристических поездок наш регион составило 1,1 млн единиц», — уточнил господин Павлов.

Наблюдения по новому показателю ведутся с помощью сервиса аналитики с 2025 года, поэтому сравнение с прошлым годом пока невозможно. Один турист может совершить несколько визитов в регион.

Чиновник отметил изменение предпочтений гостей. Туристы чаще выбирают комбинированные туры, включающие пляжный, культурный, гастрономический и приключенческий отдых. Популярность набирает энотуризм. Среднее время пребывания в регионе увеличилось до 4-5 дней против 1-2 дней ранее. Для размещения гостей в области работает свыше 650 отелей.

Валентина Любашенко