«Атлас Девелопмент» вложит 36 млрд рублей в создание курортного комплекса в Сочи

Компания «Атлас Девелопмент» (Екатеринбург) до 2030 года реализует проект курортного комплекса в Олимпийской деревне на Красной Поляне. Общий объем инвестиций в строительство и реконструкцию объектов составит 36 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора компании Владимира Городенкера.

В рамках проекта девелопер проведет редевелопмент шести зданий гостиничного комплекса, построенного к Олимпиаде-2014, а также возведет новый термальный комплекс. Первые два корпуса планируется ввести в эксплуатацию летом 2026 года, завершение строительства ожидается в 2028–2029 годах, сроки будут зависеть от динамики рынка.

Как уточнили в компании, курорт расположится на высоте около 1,1 тыс. м вблизи Аллеи флагов. Общая площадь комплекса составит 32 тыс. кв. м, из которых 16 тыс. кв. м займут апартаменты. В составе проекта предусмотрено создание 272 номеров.

По словам господина Городенкера, компания рассматривает курортные направления как одно из приоритетных направлений развития. Помимо Сочи, в планах девелопера запуск аналогичных проектов в других регионах России, включая морские и горнолыжные курорты, а также Алтайский край.

«Атлас Девелопмент» работает на рынке с 2006 года, специализируясь на строительстве жилых и коммерческих объектов. Компания реализует проекты в Екатеринбурге, Москве и Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что компания «Интеррос» намерена скорректировать проект горного курорта «Турьев Хутор» в соответствии с новым положением о Сочинском национальном парке и планом рекреационной деятельности. Специалисты рассчитывают на скорое принятие документов, которые определят порядок разрешенной деятельности на территории парка и снимут вопросы неопределенности для инвесторов.

