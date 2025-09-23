За год число туристических компаний в Сочи сократилось почти на 20%

В Сочи за январь—август 2025 года число регистраций юрлиц и индивидуальных предпринимателей в туристической сфере сократилось до 209 против 261 за аналогичный период годом ранее, что соответствует падению на 19,9%. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» аналитики сервиса «Контур.Фокус».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным специалистов, наибольшая активность, как и в прошлом году, пришлась на лето, но июнь и июль показали более слабый результат: 44 и 39 регистраций против 76 и 37 в 2024-м. В августе снижение составило 28% — 18 против 25. К сентябрю доля «новичков» в Сочи упала с 16,5 до 12,9%.

В Краснодаре за тот же период зарегистрировано 173 компании против 164 в прошлом году, рост составил 5,5%. Июль показал резкий подъем — 27 регистраций против 11 годом ранее, тогда как август сохранился на уровне прошлого года.

В целом по региону количестве регистраций в сфере туризма сократилось на 16%: 996 против 1,2 тыс. в 2024-м. Доля новых регистраций снизилась с 19 до 16%, а традиционный летний пик оказался слабее — 238 регистраций в июне против 361 годом ранее.

Мария Удовик