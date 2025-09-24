В Сочи пляжи остаются закрытыми

В Сочи ограничат доступ к пляжам в первой половине дня 25 сентября. Глава Сочи Андрей Прошунин напомнил, что угроза применения безэкипажных катеров в акватории города и федеральной территории Сириус снята, однако власти продолжают мониторинг акватории.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам мэра, доступ к пляжам временно ограничен, поскольку оперативные службы продолжают мониторинг и проводят дополнительную проверку акватории. «Вопросы безопасности сейчас превыше всего»,— отметил мэр.

Жителей и гостей курорта просят не терять бдительности и воздержаться от нахождения у береговой полосы.

Вячеслав Рыжков