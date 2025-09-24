Минэкономразвития Дона, Сбер и ЮФУ совместно займутся поддержкой молодых ученых

Представители министерства экономического развития Ростовской области, Сбера и Южного федерального университета обсудили возможность создания целевых проектов по поддержке молодых инноваторов и талантливых студентов, а также способы привлечения инвестиций и перспективы развития науки и образования в регионе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Селиванов Фото: Иван Селиванов

Об этом сообщает пресс-служба Сбера. Обсуждение прошло во время сессии «Эндаумент для привлечения и развития талантов в Ростовской области» в рамках XVI Фестиваля науки Юга России. «Мы вместе с ЮФУ и министерством образования Ростовской области реализуем ряд проектов по внедрению искусственного интеллекта в образование и развитие IТ-навыков как у детей, так и у педагогов. В том числе используем передовые методики и программы «Школы 21» — школы цифровых технологий, которая также будет открыта в Ростове-на-Дону»,— сообщил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев. Итогом проектной сессии стала договоренность о создании рабочей группы для проработки пилотных проектов. В числе основных задач проекта по поддержке талантов в регионе названы: долгосрочность, культура меценатства, человеческий капитал, сообщество, партнерство, открытость и прозрачность, справедливость, доверие и вовлеченность университета, бизнеса и власти.