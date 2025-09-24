В России заработала объединенная платформа для оформления социальных налоговых вычетов

В России впервые заработала объединенная платформа социальных налоговых вычетов (за оплату медицинских, образовательных и спортивных услуг). Сервис создали Сбер и ФНС для развития упрощенного порядка социальных налоговых вычетов, который вступил в силу в 2025 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нейросеть Фото: Нейросеть

Размер вычета зависит от ставки, по которой рассчитывался налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и лимита расходов в конкретном году. По итогам прошлого года жители РФ могут вернуть до 22,5 тыс. руб. за себя и до 16,5 тыс. руб. за обучение каждого ребенка. За этот год — до 33 тыс. руб. и до 24 тыс. руб. соответственно. Такая разница обусловлена увеличением НДФЛ до 22%. Платформа социальных налоговых вычетов впервые в России объединит физических и юридических лиц. При этом сервис является бесплатным как для частных клиентов, так и для корпоративных. Для компаний, оказывающих медицинские, образовательные и спортивные услуги, подключение к сервису позволит перевести документооборот по налоговым вычетам в цифровой формат. Подготовка одной справки об оплате услуг в ручном режиме занимает в среднем 30 минут, а теперь ее можно быстро сформировать в одном из разделов приложения. Далее отправку документа в налоговую службу нужно согласовать. Для физических лиц процесс также полностью автоматизирован: при оплате услуги компании клиент получает уведомление о возможности получения вычета, после чего поставщик услуги подтверждает сведения о расходах клиента и отправляет справку в налоговый орган. При этом достаточно один раз согласовать передачу данных в ФНС для того, чтобы действие стало автоматическим в дальнейшем. Налоговая служба после получения данных от компании проверяет информацию и подготавливает заявление в личном кабинете налогоплательщика. Затем налогоплательщик его подписывает в один клик, а налоговая служба предоставляет вычет в упрощенном порядке.