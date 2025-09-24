В Ростовской области стали чаще создавать личные фонды

В Ростовской области все чаще пользуются механизмом сохранения личного капитала с помощью создания специализированных личных фондов. Об этом в рамках инвестиционной конференции, организованной ИД «Коммерсантъ», рассказал Юрий Колесников, старший партнер консалтингового бюро «Доктор права Колесников и партнеры» и член Экспертного совета Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Личный фонд — это один из инструментов правового регулирования права наследственности, некоммерческая организация, которую может создать как один человек, так и в паре с супругой или супругом. Его механизм состоит в том, что создается структура, в которой аккумулируются активы (деньги, доли в бизнесе, акции, облигации) и имущество оценочной стоимостью не менее 100 млн руб. Создатель фонда, по законодательству, имеет право определения наследственности — бенефициаров фонда — а также защиты имущества от кредиторов. По словам господина Колесникова, по истечению срока давности в 3-5 лет любые взыскания имущества организации запрещаются, так как активы переходят из личной собственности в собственность фонда. Кроме того, эксперт рассказал, что создание фонда гарантирует анонимность его учредителя.

Правила управления активами также регулируются исключительно учредителем — личным фондом могут управлять как физические, так и юридические лица, к примеру, компании.

Константин Соловьев