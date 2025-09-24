Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минприроды Ростовской области подтвердило факт загрязнения реки Дон

Министерство природных ресурсов и экологии Дона подтвердило факт загрязнения реки Дон в районе набережной Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обследования участка реки специалисты Минприроды провели после появления сети интернет информации о загрязнении.

Как отметили в ведомстве, результаты проверки направлены в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для принятия мер.

Наталья Белоштейн

