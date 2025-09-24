Совладельца «Облкоммунэнерго» Боброва арестовали до 15 ноября

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу на 1 месяц и 25 дней (до 15 ноября) совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва. Ему предъявили обвинения в мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Как считает следствие, бизнесмен похищал деньги при исполнении концессионных соглашений. Фигурантами по делу проходят глава «дочки» «Облкоммунэнерго» — «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК) Артем Носков и ее экс-глава Антон Боликов. Обвинения также предъявили председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных.

Защита просила отправить господина Боброва под домашний арест или освободить его под залог 44 млн руб. Адвокат отметил недоказанность факта присвоения денег и представил положительную характеристику бизнесмена. Как выяснилось, он покупал дроны и квадроциклы для участников СВО.

Ранее суд отправил под арест до 15 ноября Татьяну Черных. Артему Носкову и Антону Боликову инстанция продлила задержание на 3 дня. Фигуранты не признают вину.

Никита Черненко