Председателя совета директоров «Корпорации СТС» Черных отправили под арест

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 1 месяц и 25 дней (до 15 ноября) председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Урал». Фигурантка обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Фигурантами по делу также проходят совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров, глава дочерней «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК) Артем Носков и экс-глава ОТСК Антон Боликов. По версии следствия, злоумышленники похищали деньги при исполнении концессионных соглашений.

Госпожа Черных вину не признает. Господам Носкову и Боликову инстанция продлила на 3 дня срок задержания. Последний также не признал вину и попросил суд перевести его в статус свидетеля. Для Алексея Боброва следствие запросило арест.

Никита Черненко