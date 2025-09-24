Экс-руководителю ОТСК Боликову продлили срок задержания на 72 часа

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга решил продлить срок задержания бывшего руководителя АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Антона Боликова. Как передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда, Боликова подозревают по той же статье, что и у и.о руководителя ОТСК Артема Носкова: ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На суде было озвучено, что вероятная причастность Антона Боликова к инкриминируемым преступлениям якобы объясняется показаниями свердловского экс-министра ЖКХ Николая Смирнова (находится под следствием).

О продлении задержания запросил прокурор, сам Антон Боликов и его адвокат возражали. Подозреваемый заявил, что видит для себя меру пресечения в виде домашнего ареста либо подписки о невыезде.

Ранее суд также продлил срок задержания для Артема Носкова. Боликов, Носков, а также совладелец «Облкоммунэнерго» и крупный бизнесмен Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных были задержаны накануне. Сообщалось, что по местам жительства и работы прошли обыски.

Артем Путилов