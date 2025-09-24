Суд продлил задержание главы ОТСК Артема Носкова

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил на 72 часа (до 27 сентября) срок задержания Артема Носкова — главы «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго»). Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Урал». Меру пресечения топ-менеджеру изберут 26 сентября.

Господину Носкову инкриминируют особо крупное мошенничество. Вместе с ним фигурантами проходят совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных и экс-глава ОТСК Антон Боликов. По версии следствия, они похищали деньги при исполнении концессионных соглашений.

О задержании подозреваемых сообщили 23 сентября. Следователи провели обыски по местам жительства и работы фигурантов. Госпожу Черных и господина Боброва следствие просит отправить под стражу.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «В концессии нашли хищения».

Никита Черненко