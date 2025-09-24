В Шахтах ликвидировали пожар по повышенному рангу

В районе Гидропривод города Шахты в пер. Якутском спасатели ликвидировали открытое горение на складе цеха по производству нетканных материалов. Пожару присвоен повышенный ранг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Сотрудники МЧС локализовали пожар на 800 кв. м., не допустив распространения огня на соседние помещения. В тушении задействованы 57 специалистов с привлечением 19 спецмашин.

Наталья Белоштейн