В Ростове выставили на аукцион два участка под аэродромом «Центральный»

Фонд имущества Ростовской области объявил аукцион на аренду двух участков на территории аэродрома «Ростов-на-Дону (Центральный)». Соответствующая информация опубликована в извещении о торгах на сайте правительства региона.

Площадь первого участка составляет 2,7 тыс. кв. м., его предназначается использовать в течение пяти лет под автостоянку, площадь второго 12,4 тыс. кв. м.. Он предназначен под производственную деятельность. Арендаторы могут пользоваться участками семь чет и четыре месяца. Обременения отсутствуют.

Начальная цена двух лотов составляет 652,6 тыс. и 303,8 тыс. руб. Шаг —19,5 тыс. руб. и 9,1 тыс. руб.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 октября. Аукцион пройдет 9 октября.

Наталья Белоштейн