В Ростове-на-Дону эксперты оценили вероятность роста российского ВВП

В Ростове-на-Дону сегодня, 24 сентября, в рамках инвестиционной конференции, организованной ИД «Коммерсантъ», состоялось обсуждение нынешней экономической обстановки российской экономики и ее прогнозируемых состояниях. Спикеры, в частности, коснулись темы роста внутреннего валового продукта (ВВП) и повышения налога на добавочную стоимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сегодня министерство финансов РФ опубликовало предложения, внесенные в правительство РФ, включающий поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в бюджетный и налоговый кодексы. В частности, финансисты внесли предложение о повышении стандартной ставки НДС на 2 п.п. (с 20% до 22%).

«Экономика может развиваться только при стабильных и долгосрочных инвестициях. При складывающейся конъюнктуре (в том числе уровне ключевой ставки) невозможно достичь роста ВВП на 3%. Текущая положительная динамика экономики связана в том числе с преобладающим ростом отраслей, так или иначе связанных с ОПК», - пояснил директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Даниил Наметкин.

По данным эксперта, в первом квартале 2025 года рост ВВП составил 1,4%, во втором квартале 1,1%. При этом годом ранее рост составлял 5,4% и 4,3% соответственно.

«Если на следующий год нам удастся превысить эти уровни, то можно констатировать, что переходный период в результате всех трансформаций и процесса импортозамещения успешно пройден. В то же время ситуация отличается от отрасли к отрасли. К примеру, фармацевтика показывает рост. Потому что к моменту введения санкций многие производства уже были успешно локализованы в России», - пояснил Даниил Наметкин.

Константин Соловьев