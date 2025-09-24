Исламского проповедника задержали в Сочи по делу об экстремизме

В Сочи против блогера и исламского проповедника Мансура Гнеева возбудили уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности по ст. 280 УК РФ. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

До принятия Ислама господин Гнеев носил имя Борис. По данным ряда федеральных СМИ, в доме фигуранта провели обыски и изъяли технику. Суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста в СИЗО-1 Краснодара.

По неофициальным данным, дело связано с видеороликом блогера, в котором он предположительно критиковал Русскую общину.

В 2024 году Усть-Лабинский районный суд признал Мансура Гнеева виновным по административной статье о возбуждении ненависти и назначил штраф 15 тыс. руб. (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Кроме того, фигуранта арестовали на 14 суток за неповиновение требованию сотрудника полиции — он отказался предоставить документы и пытался скрыться.

Позже в видео, опубликованном в социальных сетях, Мансур Гнеев извинился за свои высказывания в адрес христианства и принадлежности адыгских земель.

Мансур Гнеев ведет авторский блог на платформе YouTube.

Анна Гречко