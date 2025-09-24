В Ростовской области ИТ-специалисты возглавили рейтинг престижных профессий

В Ростовской области результаты исследования престижа различных профессий свидетельствуют о том, что жители региона оценивают их, находя баланс между различными факторами. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба платформы hh.ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению аналитиков, лидером рейтинга стали ИТ-специалисты, набравшие 59 баллов. Близко к ним расположились инженеры с высшим образованием — 43 балла. Третью позицию заняли ученые и исследователи с результатом 32 балла.

В пятерку наиболее уважаемых профессий также вошли врачи и медицинский персонал (27 баллов) и представители творческих специальностей (19 баллов).

Исследование выявило, что рабочие специальности не попадают в категорию самых престижных. Среди них наибольшим уважением пользуются геодезисты, прорабы и агрономы — по 27 баллов каждая профессия. Следом идут сервисные инженеры и инженеры-механики (24 балла), а также автослесари (16 баллов).

Гендерные различия в восприятии престижа оказались существенными. Женщины чаще выбирают ИТ-сферу (57 баллов против 47 у мужчин) и творческие направления (17 против 12). Мужчины отдают большее предпочтение инженерным профессиям (39 против 34 у женщин) и квалифицированным рабочим специальностям (13 против 9).

«Профессии дворника, уборщика и грузчика оказались на последних позициях рейтинга, что демонстрирует преобладание ценности интеллектуального труда над физическим»,— пояснили «Ъ-Ростов» в hh.ru.

Валентина Любашенко