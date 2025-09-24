Атака ВСУ на Новороссийск. Главное

24 сентября Новороссийск подвергся масштабной атаке с использованием беспилотников. Два человека погибли, 11 пострадали. В городе введен режим ЧС. Повреждено несколько жилых домов и здание гостиницы. Главное — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новороссийск после ударов ВСУ

Фото: очевидец Новороссийск после ударов ВСУ

Фото: очевидец