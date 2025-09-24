обновлено 18:54
Атака ВСУ на Новороссийск. Главное
В результате атаки ВСУ на Новороссийск с помощью дронов погибли два человека
24 сентября Новороссийск подвергся масштабной атаке с использованием беспилотников. Два человека погибли, 11 пострадали. В городе введен режим ЧС. Повреждено несколько жилых домов и здание гостиницы. Главное — в подборке «Ъ».
Новороссийск после ударов ВСУ
Фото: очевидец
- В 12:03 мэр Новороссийска сообщил, что в городе начали отражать удары безэкипажных катеров и беспилотников.
- По последним данным, в результате ударов по центру города погибли два человека, пострадали 11.
- Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо получили травмы средней тяжести и пятеро — легкие, сообщили в кубанском оперштабе.
- Повреждены 20 автомобилей, 7 из них полностью сгорели. Повреждены пять жилых домов, в том числе многоквартирных, и здание гостиницы «Новороссийск», сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Загорелась кровля одного из многоквартирных домов. Возгорание удалось локализовать.
- Поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума, ранены двое работников.
- В городе введен режим ЧС, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
- Атаку БПЛА на Новороссийск квалифицируют по ст. 205 УК РФ (теракт) и будут расследовать в Центральном аппарате СКР.
- Все службы переведены в режим боевой готовности. На данный момент в Новороссийске снова работают сирены. Работники городского оперштаба начнут поквартирные обходы после снятия угрозы.
- В Сочи объявлена эвакуация людей с городских пляжей. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что это «превентивные меры», принятые «в связи с сегодняшними атаками киевского режима» на Кубань.
- Угроза атаки БПЛА и безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщает мэр города Андрей Кравченко.