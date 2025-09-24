На пляжах Сочи объявлена эвакуация

В Сочи объявлена эвакуация людей с городских пляжей. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что это «превентивные меры», принятые «в связи с сегодняшними атаками киевского режима» на Кубань. Сегодня Новороссийск подвергся атаке БПЛА, есть погибшие и раненые. В городе введен режим ЧС. Угроза атаки также объявлена для Туапсе и Геленджика.

«В данную минуту ситуация на территории курорта штатная, — заявил мэр Сочи. — Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие».

Господин Прошунин добавил, что «в случае реальной угрозы во всех районах включатся системы оповещения». Тем временем в соцсетях пользователи публикуют видеозаписи с сочинских пляжей. На фоне звучат объявления в громкоговоритель: «Всем покинуть воду. Не моем ноги. Срочно эвакуируемся».