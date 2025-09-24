Число пострадавших при ударе ВСУ по Новороссийску увеличилось до 11

Два человека погибли и 11 пострадали при ударах беспилотников ВСУ по центральному району Новороссийска. Глава города Андрей Кравченко сообщил, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались. Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет»,— написал господин Кравченко в Telegram-канале. Пункт временного размещения развернули на базе технико-экономического лицея города.

В центральном районе продолжают работать спасатели, сотрудники полиции и городской администрации. Они также проводят проверку в многоквартирном доме, где удалось потушить пожар. После завершения оперативных мероприятий специалисты будут поквартирно обходить жильцов для определения ущерба.

Сегодня днем по Новороссийску ВСУ нанесли удары беспилотниками и безэкипажными катерами. Мэр города сообщил о введении режима ЧС. Атаку на Новороссийск квалифицируют по ст. 205 УК РФ (теракт) и будут расследовать в Центральном аппарате СКР.