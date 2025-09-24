Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: пресс-служба ФТ Сириус

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что власти Сочи провели превентивную эвакуацию отдыхающих с пляжей после атак безэкипажных катеров на Краснодарский край в акватории Черного моря. Власти призывают жителей и гостей города сохранять спокойствие в сложившейся ситуации.

Алина Зорина

