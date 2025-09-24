Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Росприроднадзор выявил факт сброса нефти в Цимлянское водохранилище

Во время обследования акватории Цимлянского водохранилища сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора выявили факт сброса нефтепродуктов в реку Дон. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Ростовской области.

Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области

По данному факту специалистами подведомственной Росприроднадзору специализированной лаборатории произведен отбор проб воды на содержание нефтепродуктов для принятия мер в рамках компетенции Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Наталья Белоштейн

