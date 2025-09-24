Минэк Кубани не видит больших рисков в повышении ставки НДС

Министерство экономики Краснодарского не видит существенных рисков в повышении ставки НДС с 20 до 22%, законопроект о котором внесен в правительство. Об этом заявил глава ведомства Алексей Юртаев.

В среду Минфин РФ внес в правительство поправки в закон о бюджете на 2025 год и законопроект о бюджете на 2026–2028 годы. Ведомство предложило с 1 января повысить ставку НДС с 20 до 22%. Льготная ставка (10%) сохранится для всех социально значимых товаров — это в том числе базовые продукты питания (хлеб, молочка, мясо и не деликатесные мясопродукты и прочее), лекарства, детская продукция. Необходимость повышения стандартной ставки НДС ведомство объяснило нуждами обороны и безопасности. Оценочно, сумма дополнительных поступлений от повышения ставки оценивается в 1,3 трлн руб. В Минфине убеждены, что рост цен из-за новой ставки будет «умеренным и ограниченным».

«Сейчас налоговая повестка строится с учетом того, что все понимают, что льготные решения, дифференциальные решения, которые существовали в условиях ковида, эти решения потихонечку будут сворачиваться. Мы понимаем этот тренд. Как министерство экономики, мы не видим в этом существенных рисков. Экономика адаптируется к этим ставкам совершенно точно. Важно, чтобы режим был одинаков для всех. Территории соседние, которые наполнены особыми экономическими зонами, территориями опережающего экономического развития, такими легальными налоговыми офшорами, важно выравнивать с остальными»,— заявил Алексей Юртаев, министр во время общения с журналистами, отвечая на их вопрос о законопроекте минфина.

Ранее также министр рассказал о том, что темпы экономического роста в Краснодарском крае сейчас близки к нулю, однако со следующего года, благодаря принятым мерам, в минэке прогнозируют уже выход на 3-процентный рост.

Михаил Волкодав